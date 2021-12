Fisiculturista alegretense é campeão no Mister Santos

O atleta alegretense Gustavo “Bico” Vaucher participou do primeiro e mais tradicional evento de fisiculturismo do Brasil. Radicado em São Paulo o alegretense se dedica exclusivamente ao esporte e mais uma vez faturou um título importante na sua carreira vitoriosa no fisiculturismo.

Gustavo faturou a categoria Pesada e Overall, um dos prêmios mais cobiçados do evento paulista. A competição organizada pelo Clube Santista de Halterofilismo contou com os melhores atletas do país na atualidade.

Gustavo faturou duas categorias em Santos

Com esta participação o alegretense encerrou a temporada 2022 de competições com o pé direito. Ele projeta 2022, um ano de muitas competições. “Quero agradecer aos amigos, patrocinadores por todo apoio e suporte que me deram para que eu pudesse concluir mais um show. Obrigado por sempre acreditarem no meu potencial. Pela oportunidade de hoje estar em São Paulo fazendo o que eu mais amo. Podendo me dedicar 100% ao fisiculturismo”, comentou o campeão.

Alegretense encerrou um ano de muitas conquistas e aprendizagem em São Paulo

Fotos: reprodução