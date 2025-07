Flamengo com 100%, está na semifinal do Santa Catarina Cup

Share on Email

O Flamengo atingiu os 100% na 34ª edição da Santa Catarina Cup – Torneio Internacional de Futebol Infanto-Juvenil. Foram três vitórias da categoria infantil (Sub-14), na fase classificatória. Na estreia no domingo (13), venceu o Santos Dumont por 3 a 1. Já segunda (14), o Mengo goleou o PJ9 Boleirinhos por 3 a 0.

Na terça, mais três pontos para o rubronegro alegretense. O time comandado pelo técnico Edinho Machado bateu a forte equipe do Brusque por 3 a 1 no terceiro compromisso da Sub-14 na BC CUP 2025, em Balneário Camboriú, eliminando os dono da casa.

Ontem (16), mais um trunfo alegretense. Em jogo válido pelas quartas de final venceu o time argentino do Jockey Club de Baía Blanca de Rosário por 3 a 0 e carimbou vaga na semifinal.

O jogo pela semifinal ocorre nesta quinta-feira (17), às 12h45min, no campo do Robertão, contra o FME de Camboriu. A partida é no mesmo local onde os meninos de Alegrete estão alojados.

A categoria Sub-12 do Flamenguinho obteve classificação geral como melhor terceiro. Foram dois empates e uma derrota. No jogo das quartas de final ontem contra o time argentino do Avanzar, acabou derrota por 3 a 1.

Hoje (17), o time disputa a final da Série Prata (perdedores das quartas) contra o Itajaí Esporte Clube. A partida está marcada para às 11h30min, também no campo do Robertão.

O torneio, uma das competições mais importantes da região, terá 72 partidas, sendo 51 na fase classificatória e se estenderá até o dia 20, com jogos programados para cinco cidades catarinenses: Camboriú, Balneário Camboriú, Brusque, Gaspar e Itajaí.

A competição reúne 16 delegações e 34 equipes, com atletas das categorias Mirim (Sub-12), Pré-Infantil (Sub-14) e Infantil (Sub-16), vindos de diferentes regiões do Brasil, além de representantes da Argentina e do Uruguai.