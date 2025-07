Flamengo é campeão da Série Prata do Santa Catarina Cup

Share on Email

A categoria mirim do Flamengo venceu a Série Prata do 34ª Santa Catarina Cup – Torneio Internacional de Futebol.

Depois da derrota nas quartas de final frente ao time argentino do Avanzar por 3 a 1, ganhou direito de disputar a final da Série Prata contra o outro perdedor da fase.

O jogo na manhã de quinta-feira (17), foi realizado no campo do Robertão contra o Itajaí Futebol Clube. A equipe orientado pelo técnico Edson Lima, o Pelé, foi valente. Iniciou o jogo pressionando e marcou logo 1 a 0. Resultado que persistiu no 1º tempo.

Na etapa final, os catarinenses levaram mais um. Flamengo 2 a 0 e título da Prata assegurado na mirim da 34ª Santa Catarina Cup 2025.

Derrota no Sub-14

Já a categoria Sub-14 do rubronegro amargou uma derrota na semifinal do infantil. O confronto contra os dono da casa, FME Camboriú foi disputadíssimo. O time comandado pelo técnico Edinho Machado, saiu na frente, fez 1 a 0 ainda nos minutos iniciais. Segurou o primeiro tempo e foi para o intervalo em vantagem.

No retorno, a gurizada sofreu um apagão e levou uma virada doída. O time de Camboriú foi o dono do jogo e aplicou 4 a 1 de virada.

Foi a única derrota na competição catarinense e a equipe ficou com o 3º lugar na Santa Catarina Cup 2025.