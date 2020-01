Flamengo intensifica preparação para estreia no 40º Efipan

A estreia do rubronegro alegretense no 40º Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano será no dia 18, contra o Coritiba.

O grupo de 2020, ainda não foi definido. O técnico Jesus Antunes conta com cerca de 40 meninos, que numa rápida avaliação estão sendo selecionados.

Na sexta-feira (11), um treino tático-técnico comandado pelo preparador físico Rodolfo Salbego, trabalhou exaustivamente o contato com a bola em áreas delimitadas.

Restam 29 atletas, destes, somente 23 serão inscritos na competição. Com garotos de todas partes do Brasil, o Flamengo deve definir a lista neste final de semana. Embora na cabeça do treinador os escolhidos já estejam definidos. “Têm muita gente boa. Temos mais dois dias para analisar o melhor para a equipe”, disse Antunes.

O treino no campo do 12 BE, durou pouco mais de duas horas. Depois de uma semana de treinos coletivos, a atividade de sexta priorizou o toque de bola em meio campo.

Os três goleiros do clube participaram de um treino específico em separado do grupo, comandado pelo treinador de goleiros.

Salbego orientou e finalizou com um mini coletivo que agradou a gurizada. Um grupo de pais já acompanha o grupo, que está confiante numa boa competição.

Prevendo uma sequência de jogos, a parte física também está sendo realizada em horários alternados com os treinos com bola.

O sábado e domingo será de muitas atividades para o grupo rubronegro, que quer fazer bonito como um bom anfitrião.

Júlio Cesar Santos