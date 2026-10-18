Flávio Bolsonaro teve 47,6% dos votos em Alegrete; Lula, 43,96%

Em Alegrete, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 18.692 votos (47,60% dos válidos) para presidente no primeiro turno, e Lula (PT) obteve 17.259 (43,96%). A diferença entre os dois foi de 1.433 votos, ou 3,64 pontos percentuais. Os números são da totalização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o município, com as 194 seções apuradas.

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Resultado de cada candidato em Alegrete

Candidato (partido) Votos % dos válidos Flávio Bolsonaro (PL) 18.692 47,60% Lula (PT) 17.259 43,96% Ronaldo Caiado (PSD) 1.339 3,41% Augusto Cury (Avante) 1.046 2,66% Renan Santos (Missão) 803 2,05% Outros cinco candidatos* 126 0,32%

*Zema (Novo), 70; Samara (UP), 23; Edmilson Costa (PCB), 16; Hertz Dias (PSTU), 7; Clariana Barão (DC), 4; Wilson Grassi (Democrata), 4; e Rui Costa Pimenta (PCO), 2. Os percentuais seguem o critério do TSE, sobre os votos válidos.

Comparecimento, brancos e nulos

Eleitorado apto: 55.756 pessoas.

Compareceram: 40.720 (73,03%).

Abstenções: 15.036 (26,97%).

Votos válidos: 39.265.

Brancos: 804 (1,97% dos comparecimentos).

Nulos: 651 (1,60% dos comparecimentos).

Os dois candidatos mais votados em Alegrete são os mesmos que disputam o segundo turno, marcado para 25 de outubro, conforme o calendário já noticiado pelo Alegrete Tudo. Quem não votou no primeiro turno também pode comparecer ao segundo; os prazos para justificar a ausência seguem valendo.

Para quem mora no interior ou em outro município, o governo estadual anunciou viagens gratuitas para votar no segundo turno. Já o desempenho dos nomes locais pode ser conferido na matéria sobre os votos dos candidatos de Alegrete.

Fonte: Divulgação de Resultados do TSE, dados do município de Alegrete (RS) para o cargo de presidente, primeiro turno de 2026, totalização de 05/10/2026.