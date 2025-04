Floriano Azambuja, trabalhador voluntário da Zona Leste, precisa de uma máquina de cortar grama

Floriano Azambuja Oleques, de 72 anos, é um trabalhador nato e muito querido na Zona Leste de Alegrete. No dia 24 de abril, o alegretense estará completando 73 anos e uma campanha foi criada para a aquisição para uma máquina nova de cortar grama, pois esse é o instrumento de trabalho do servidor.

Seu trabalho é voluntário e ultrapassa os muros da EMEI Sérgio Augusto Bello Pereira e do Centro Social Urbano, alcançando com sensibilidade e empenho toda a comunidade dos bairros Santos Dumont e Capão do Angico.

Seja cortando a grama, plantando árvores frutíferas ou simplesmente cuidando dos espaços coletivos com zelo e afeto, o Sr. Floriano ensina, com gestos diários, o valor do respeito à natureza e ao outro. Em tempos em que o individualismo se fortalece, sua prática constante de pensar no coletivo torna-se ainda mais essencial e profundamente inspiradora, disse uma uma servidora da EMEI “Guto Pereira”.

Foi criada uma campanha através de uma “vakinha” para a aquisição de um novo cortador de grama. O montante final é no valor de R$ 5.000 reais e qualquer ajuda é bem-vinda. Floriano é uma pessoa bem conhecida por todos da Zona Leste e desperta admiração por quem está à sua volta.

link: https://campanhadobem.com/maquina-de-cortar-gramagasolina-e-oleo-para-o-seu-floriano