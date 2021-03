Floriculturas abertas, só hoje, a quem quiser dar flores às mulheres

Compartilhe















Mesmo com a bandeira preta, neste dia 8 – Dia Internacional da Mulher as floriculturas podem abrir para vender flores a quem quiser homenagear as mulheres.

A permissão de acordo com Decreto vale até meia noite do dia 8, porém o atendimento só pode ocorrer até às 19h59. Depois só por tele entrega.

A dona de uma floricultura no centro de Alegrete informa que em 2020, nesta época, a venda de flores e principalmente rosas era intensa. Flores sempre foram um dos presentes mais oferecidos neste Dia Internacional da Mulher aqui em Alegrete.

A pandemia mudou e este ramo sofre prejuízos, já que flores tem tempo para serem comercializadas e depois morrem, lembrou a empresária. O setor também fornecia o produto a festas e decorações em ambientes e e isso caiu vertiginosamente na pandemia, comentou a dona da Floricultura que espera vender melhor nesta segunda -feira.

As empresas do ramo estão atendendo com todos os cuidados exigidos pelos protocolos de saúde.

Vera Soares Pedroso