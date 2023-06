Fluir Alegrete conta com avaliação neuropsicológica para adultos

Fluir conta com Avaliação neuropsicológica para adultos.



A psicóloga Ana Tolfo traz a proposta da avaliação neuropsicológica para adultos com um olhar singular.

A avaliação não é apenas um atestado de um possível diagnóstico, como muitos pensam. É, na verdade, a possibilidade de se conhecer melhor. “A área da avaliação neuropsicológica é uma área relativamente recente, então percebo que muitas pessoas cresceram convivendo com dificuldades sem ter a oportunidade de entender do que se trata. Isso torna ainda mais difícil a vida desta pessoa, pois compreender do que se trata é o primeiro passo para fazer o tratamento adequado e saber como vencer as dificuldades”.

“Já ouvi relatos de como foi libertador passar pelo processo e compreender melhor o seu próprio caso. Já tiveram pacientes que carregaram a marca de se denominarem como “burros”, mas que depois se descobriu se tratar de um déficit de atenção que com o atendimento adequado foi possível restaurar esta autoestima e a pessoa compreender que ela poderia fazer tudo, com os estímulos corretos.” Alerta a psicóloga Ana Tolfo.



O mundo é muito diverso e as pessoas múltiplas, portanto, ter um olhar singular para cada caso, avaliar da maneira correta e dar os encaminhamentos necessários faz muito diferença na vida de uma pessoa.

A avaliação neuropsicológica avalia aspectos emocionais e cognitivos da pessoa indicando se há possível psicopatologia ou não. Podem ser avaliados suspeitas de TDAH, Transtornos depressivos e ansiosos, Alzhaimer e demências, Autismo (entre outras psicopatologias.) Avalia também as condições emocionais para algumas mudanças como em situações de cirurgia bariátrica, laqueadura, redesignação de sexo, vasectomia e processo de adoção.

Pelo Whatsapp: (55) 99909-0814, fixo (55) 3422-4642 ou pelo link https://donlink.me/fluir-alegrete/?fbclid=PAAabGwYNB05Qh3cyZmZA2x4hTy0q63mAKewRoVZiYjX6bfsgjjynKHXNzyRo

O Fluir Alegrete está situado na rua Coronel Cabrita, 266, Centro de Alegrete.