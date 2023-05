Fluir Alegrete: psicóloga especializada em terapia de casal, ajuda a resgatar relações e promover transformações

Desde o início da faculdade sempre demonstrou interesse na área clínica, mas foi no sétimo semestre do curso que se encontrou com a Teoria Sistêmica, assim seus estudos começaram a ter maior foco acerca dos processos que envolvem o Ciclo de Vida Familiar e as diversidades que esse tema oferece. A psicóloga adquiriu experiência em atendimentos de psicoterapia com crianças, adolescentes e adultos. No entanto, atualmente na clínica Fluir realiza atendimentos individuais para adultos e casais.

Trabalhar com saúde mental é saber que com a chegada de cada cliente uma nova história necessita ser escutada e acolhida. As experiências que cada indivíduo carrega, sendo elas muitas vezes sustentadas de sofrimentos e angústias, carecem de uma escuta especializada e é nesse momento que profissionais da psicologia são fundamentais. É sobre fornecer um espaço de fala sem julgamentos ou preconceitos, referindo-se essa uma das principais tarefas da psicoterapia.

O campo da psicologia é extremamente vasto, felizmente a Fluir vem utilizando dessas possibilidades e expandido da melhor forma na busca de oferecer um serviço de cuidado pensando nas demandas da população da cidade. Foi justamente com esse intuito que se iniciou na clínica a oferta de Terapia de Casal, pensado e planejado com maior cuidado, ressaltando a preocupação em fornecer um serviço de qualidade. Os atendimentos de casais costumam ser semanais, com duração de 1 hora e 20 minutos, entretanto frente a demanda do casal as frequências podem ser ajustadas. Desde a primeira sessão a mesma deve ocorrer com a presença do casal interessado na terapia, não somente contando com um dos sujeitos. Vale ressaltar que o tempo do processo terapêutico na totalidade, pode variar dependendo do casal e das suas necessidades.

Entre as demandas se aconselha Terapia de Casal em situações como: conflitos na regulação da intimidade, tensões frente a episódios como traições, ciúmes, insatisfação sexual, ou quando um dos cônjuges/parceiros apresenta sintomatologia que coincide com situações de conflitos entre o casal e entre outras. Vale pontuar que o primeiro atendimento tem entre seus propósitos a busca pela compreensão se as questões apresentadas pelos sujeitos devem ser trabalhadas em atendimento de casal ou se as mesmas são de cunho para psicoterapia individual.

Logo, o objetivo da Terapia de Casal é promover que os parceiros consigam compartilhar um com o outro suas inseguranças, angústias e insatisfações com a presença de uma terceira pessoa que é o/a Psicólogo(a) mediador do processo terapêutico. Frente a isso, o “setting terapêutico” se transforma em um terreno adequado para reavaliar ou negociar a relação quando o casal, sozinhos apresenta dificuldades na resolução do conflito. Diante disso, o resultado pode vir no intuito de estabelecer uma nova história escrita por ambos e assim permanecendo juntos ou no desfecho da decisão de separação do casal.