Fluminense vence na Copa RS e se classifica com 100% de aproveitamento

No último sábado (26), o tricolor da Cidade Alta recebeu o representante de Uruguaiana e venceu por 2 a 1. O jogo no estádio municipal Farroupilha foi quente e muito disputado.

Fluminense fez valer o fator casa.

O Flu usou toda as opções no plantel para poder triunfar sobre o adversário. Não bastasse isso, perdeu dois jogadores expulsos e acabou segurando a vitória com nove jogadores em campo.

Confirmando os 100% de aproveitamento o Fluminense jogou com 1 . Éder Seco . 2. Mano . 3 . Elison . 4. Bortolás . 5 . Negro Argentino. 6 . Mombaque . 7 . Chucki Argentino . 8 . Caçulinha .9 César argentino . 10 . Denio . 11 . Peludo .

Ainda entraram no jogo: 13. Marciano . 14 . Cléo . 15 . Joãozinho . 16 . Camelo . 17 . Loivo.

Mesmo com nove em campo no segundo tempo, tricolor segurou a vitória.

O técnico tricolor Vagner Moreira, ressaltou a importância do grupo unido e em busca de resultados. “Estamos no caminho certo. Com humildade e se esforçando a cada viagem e jogo, pois contamos com jogadores de fora da cidade”, explicou.

Ao final das etapas regionais, 32 clubes se enfrentam em sistema idêntico ao da Copa do Mundo – oito grupos de quatro equipes, oitavas, quartas, semi e final. Existe a possibilidade de que as finais sejam jogadas na Arena do Grêmio ou no Estádio Beira-Rio.