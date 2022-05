FNP celebra 4 anos com Aniversário Solidário em Alegrete

Nesta segunda-feira, 23 de maio, o FNP, o Melhor Delivery de Frango Frito completa 4 anos.

Uma empresa genuinamente alegretense, criada em 2018, pelo jovem empreendedor Júnior Cortelini (28 anos), formado em Engenharia Agrícola pela Unipampa.

Júnior colocou em prática a ideia de sua mãe Iva Aquino, em vender frango frito. Juntos, mãe e filho começaram a trabalhar nos fundos da residência no Bairro Vila Nova.

A receita deu tão certa que hoje, as unidades do FNP estão espalhadas pelo sul do Brasil, cidades do RS, Santa Catarina e Paraná já dispõe do FNP. Em breve a FNP inaugura em outros estados do país.

E para comemorar os 4 anos, o empresário optou em fazer um aniversário solidário, que será em forma de uma super campanha de agasalhos.

“Todos anos fizemos uma ação social que acreditamos que é uma forma de agradecimento” destaca Júnior.

Nestes 4 anos o FNP junto com empresas parceiras irá promover a campanha do agasalho “Juntos para Aquecer”.

Mais de 50 prêmios para quem aderir a campanha

A campanha com arrecadação de doações dará direito para cada pessoa que doe agasalhos ou cobertores de preencher um cupom e concorrer a mais de 50 prêmios, entre eles 1 ano de FNP grátis, rodízio de pizzas, chopp, torta doce, cucas, massas, vale-gasolina, corte de cabelo e muitos outros prêmios.

No FNP da Davi Canabarro será um ponto de arrecadação e também no decorrer da semana será anunciado outros locais para entrega das doações.

Local para doações dos agasalhos

“Assim queremos contar com o apoio de todas pessoas para doar agasalhos e fazer nossa campanha chegar a que mais precisa”, explica a empresária Iva Aquino.

A empresa FNP agradece a todas empresas parceiras: FNP; Ricci Pizzaria; Recanto do X; Hamburgueria 22; Multi Sugestões; Friends Bar; Friends House,; Friends Barber Shop; Tio Bola cervejas especiais; Tio Bola Empório e Pescados; Tio Bola Posto de Gasolina; Villa Burguer; Sabor e Alegria; A Casa do Mate; Ricetta Mia; Btech; Posto São Cristovão do Gordo; El Chori; Bombonieri Delicatti; Quiero Café; Delivery Much; Adega Porão; Chopp Brahma Express; Mercatto; La Doceria; Escritório Contábil PMS.

O Melhor Delivery de Frango Frito

O FNP Alegrete está localizado na Davi Canabarro, 175. Com atendimento das 18h30min às 23h30min.