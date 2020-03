Fogo destrói extensa área de campo na Zona Leste

Na tarde e noite de sábado(14), mais um incêndio de grandes proporções atingiu Alegrete. Desta vez foi em uma área privada, na Avenida Tiaraju, que também tem acesso pelo antigo Corredor da Corlac. O fogo foi nos Campos de Nassico Menezes. Foram mais de cinco horas de trabalho intenso no local. Os Bombeiros também contaram com o auxílio de uma retroescavadeira do Município e da ajuda de populares.

Às chamas assustaram muitos moradores e em alguns momentos alcançaram mais de dois metros de altura, dependendo do local. Um área considerável ficou totalmente destruída pelo fogo. Moirões, postes de energia e muita vegetação foram devastados pelo fogo. Um senhor colocou água em um dos postes com litros descartáveis para amenizar o estrago e evitar que ele tombasse. Uma parada de ônibus que ficava nas imediações também foi totalmente destruída.

Algumas pessoas que estavam nas imediações conversaram com a reportagem e destacaram a falta de conscientização de alguns moradores que colocam lixo na naquela área ou na vala que fica na frente do terreno.

Em vários momentos a fumaça se tornava ainda mais densa e preta devido a queima de alguns eletrônicos e outros entulhos que também facilitavam para a propagação das chamas. A temperatura alta e a vegetação seca é um dos fatores que tem sido apontado como uma das principais causas de incêndios nos últimos dias, entretanto, ainda há atendimentos em terrenos devido a queima de lixos, como ocorreu no início da tarde na rua Joaquim Astrar, bairro Vila Nova.

A equipe composta pelos sargentos Soares, Cadona e soldado Neto atuaram no combate. Soldado Guerra ficou na sala de operações.