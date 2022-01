Fogo no interior: prejuízo ambiental incalculável e perdas na pecuária e agricultura

Mesmo com o trabalho dos Bombeiros e voluntários da região foi muito difícil conter as chamas, porque o vento ajuda o fogo a se espalhar muito rápido no pasto seco. Tratores de moradores de propriedades próximas se juntaram e lavraram a terra, fazendo os chamados aceiros, para evitar que as chamas avancem. Aviões agrícolas também ajudaram nesta difícil tarefa.

O fogo resiste. E informações que vem do interior é que novos focos surgiram, na tarde desta quarta-feira na região do Capivari, Jacaraí.

Mas toda essa devastação causa danos ao meio ambiente que demora a se recuperar, diz a Engenheira Florestal da Secretaria de Meio Ambiente, Gabriela Leonardi Urbanetto. -O fogo além de destruir a pouca vegetação, atingida pela seca, queima o solo, mata animais silvestres, atinge lavouras de soja e até casas, algumas abandonadas(tapera).

O fogo afeta a fertilidade do solo e a recuperaçãoda vai depender do comportamento do clima. Conforme a Engenheira Florestal, o melhor é se viesse uma chuva em breve, assim, aos poucos, a terra vai se recuperando. Já as lavouras atingidas é perda sem volta, considerou.

Fotos: Itagro e Luh Correia