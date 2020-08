Fogo queima extensa área de campo no Inhandui

Compartilhe









370 Shares

Um incêndio de grandes proporções atinge uma área no interior do Município.

Conforme informações, as chamas iniciaram no início da noite e já atingiam uma extensão considerável. Um leitor do PAT que enviou imagens disse que não havia residência nas proximidades. Mas que a imagem do fogo assustava. O sinistro ocorreu na localidade de Inhandui, Passo do Meio, perto do Mata Olho.

Em contato com os Bombeiros, a informação foi de que o proprietário entrou em contato com a guarnição para informar que já estava realizando um aceiro, com trator e arado, para que o fogo não se alastrasse e pediu orientações sobre como proceder em razão de que o fogo teria sido intencional. O dono da área teria um suspeito. Não foi solicitada a presença dos Bombeiros, O que sempre é um problema, pois a cidade fica desprotegida, ainda mais em localidades que são distantes.

Mesmo assim, no mesmo período, a guarnição estava a 40 km da cidade combatendo outro fogo em campo, passando o Durasnal.

O registro foi realizado por volta das 19h de sábado há 35km da cidade.