Fogo Simbólico da Pátria 2025 chega ao 6º RCB em Alegrete

A centelha foi conduzida pela Liga da Defesa Nacional e entregue ao prefeito de Alegrete, Jesse Trindade.

A tropa do 6º RCB recepcionou a solenidade com uma formatura padrão do regimento. Estiveram presentes o comandante do 12º BE Cmb, Tenente-Coronel Anderson Felix, o também Tenente-Coronel Carlos Cestari e servidores municipais.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Os condutores da centelha adentraram o pátio do regimento e entregaram o Fogo Simbólico ao prefeito Jesse Trindade, que realizou o acendimento oficial, marcando a chegada do símbolo ao município.

Em seguida, o prefeito destacou a importância do Fogo Simbólico, ressaltando sua representatividade no mês da Pátria e nas demais atividades que serão realizadas em setembro. Logo após, a tropa encerrou a formatura com um desfile em continência às autoridades presentes.