Fogo Simbólico da Pátria chega a Alegrete e acende a contagem para a Semana da Pátria

Sob uma fina chuva, Alegrete recebeu na manhã desta quinta-feira (20) o Fogo Simbólico da Pátria, em uma solenidade que marcou a passagem do 89º ato da Defesa Nacional do Rio Grande do Sul. A cerimônia reuniu autoridades civis e militares, além de representantes das escolas Princesa Isabel e Eurípedes Brasil Milano.

O evento teve início com a formatura de toda a tropa do 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB) – Regimento José de Abreu. Na sequência, o vice-presidente da Liga de Defesa Nacional, Claudio Scherer, acompanhado do adjunto Maurício Moreira, ingressou no quartel conduzindo a centelha do Fogo Simbólico.

A chama foi entregue ao coronel Anderson Félix, comandante do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld) e da Guarnição Militar de Alegrete, e ao prefeito Jesse Trindade dos Santos.

Em seguida, o fogo foi aceso na pira instalada na unidade militar, onde permanecerá até o dia 1º de setembro, sob a guarda dos militares. Na data, a chama deixará o quartel para a tradicional Corrida do Fogo Simbólico, que conduzirá o símbolo até a Praça Getúlio Vargas, onde ocorrerá a abertura oficial da Semana da Pátria de 2026 no município.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

“A Pátria é de todos nós”

Durante a solenidade, o coronel Anderson Félix destacou que o significado do Fogo Simbólico ultrapassa os limites das instituições militares e envolve toda a sociedade.

Segundo o comandante, a cerimônia também representa uma oportunidade de aproximar a população da história do país e de reforçar o conhecimento sobre a formação e os valores nacionais.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

“Não se refere somente aos militares, mas a toda a sociedade, pois a Pátria é de todos nós”, afirmou.

Félix também ressaltou a importância de conhecer a história brasileira para compreender o valor da Pátria e sua construção ao longo do tempo.

Uma tradição iniciada em 1938

Ao encerrar o ato cívico, o vice-presidente da Liga de Defesa Nacional, Claudio Scherer, lembrou que a iniciativa ocorre de forma ininterrupta no Rio Grande do Sul desde 1938.

A partir da passagem do Fogo Simbólico por diferentes regiões, a Liga promove uma corrente que antecede as comemorações da Semana da Pátria em todo o Estado.

Segundo Scherer, a iniciativa tem como finalidade marcar o início das celebrações e fortalecer o sentimento de patriotismo, definido por ele como uma das forças que contribuem para a construção da nação brasileira.

Os temas da Semana da Pátria

Em 2026, as comemorações são orientadas por três temas.

No âmbito nacional, o destaque são “Os Sete Povos das Missões”, em referência aos 400 anos do início das Missões Jesuíticas Guaranis.

No âmbito regional, o tema é a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, em homenagem à trajetória e aos serviços prestados pela instituição de segurança pública.

Já em Alegrete, o tema municipal celebra os 120 anos do poeta Mário Quintana.

Com a chegada do Fogo Simbólico, Alegrete dá mais um passo na preparação para a Semana da Pátria, que terá seu momento oficial de abertura no dia 1º de setembro, com a tradicional corrida levando a chama até a Praça Getúlio Vargas.