Fogo Simbólico da Pátria é aceso na Praça Getúlio Vargas

A corrida teve início na unidade militar localizada na Colina dos Masgraus e percorreu as ruas da cidade até o Monumento ao Expedicionário, onde a centelha foi recebida por autoridades, estudantes e representantes da comunidade.

Nas proximidades da chegada à praça central, o prefeito Jesse Trindade dos Santos e alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) se juntaram aos demais atletas para acompanhar os últimos metros do percurso. A chegada marcou um dos momentos simbólicos da programação da Semana da Pátria em Alegrete, reunindo militares, autoridades civis, estudantes e comunidade em torno da chama que permanecerá acesa até o dia 7 de setembro.

Diante do Monumento ao Expedicionário, a centelha foi recebida pelo prefeito Jesse Trindade dos Santos, pelo comandante da Guarnição Militar de Alegrete, coronel Anderson Félix, e pela presidente da Câmara de Vereadores, Firmina Soares. As autoridades acenderam a chama na Pira da Pátria, dando início ao período de guarda do Fogo Simbólico no principal espaço cívico das comemorações da Independência no município.

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Na sequência, com a presença dos comandantes das demais unidades militares de Alegrete, secretários municipais, vereadores e integrantes da comunidade, foi realizada a cerimônia cívica que incluiu a execução do Hino Nacional Brasileiro e o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Rio Grande do Sul e de Alegrete. O vereador Pedro Paraíso também representou o Legislativo municipal durante a solenidade.

A Semana da Pátria concentra as principais homenagens à Independência do Brasil e tem como ponto alto o dia 7 de setembro. Em 2026, o país completa 204 anos da Independência, proclamada em 1822, quando Dom Pedro I rompeu os vínculos políticos com Portugal. O episódio ficou marcado na história brasileira pelo chamado “Grito do Ipiranga”, às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo.

Em Alegrete, a chama do Fogo Simbólico permanecerá na Pira da Pátria, junto ao Monumento ao Expedicionário, até o próximo dia 7. Durante o período diurno, a guarda da centelha ficará sob responsabilidade de estudantes. À noite, a vigilância será realizada por militares da Guarnição de Alegrete, mantendo acesa a tradição que integra a programação cívica da Semana da Pátria.

Mais do que o deslocamento da chama pelas ruas da cidade, a chegada do Fogo Simbólico representa a abertura de uma sequência de homenagens que mobiliza diferentes segmentos da sociedade alegretense. Atletas, estudantes, militares, autoridades e comunidade participaram de uma cerimônia que une esporte, civismo e memória nacional em torno de uma das datas mais importantes do calendário brasileiro.

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A presença de estudantes na guarda da chama ao longo dos próximos dias também reforça o caráter educativo da programação. Até o dia 7 de setembro, a Pira da Pátria permanecerá como ponto de referência das comemorações no centro de Alegrete, antes das cerimônias que marcarão os 204 anos da Independência do Brasil.