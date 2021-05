Foi ao chão um dos maiores cartões postais de Alegrete

Compartilhe















Um fato lamentável, um cartão postal de Alegrete, a ponte de Pedra do Cerro do Tigre, desabou nesta madrugada. Hoje, o que restam são escombros de uma das maiores belezas naturais na Fronteira Oeste.

O incidente da natureza, conforme o dono do campo Caio Nemitz foi um pecado. Até ontem a ponte estava lá, disse Nemitz. Hoje há apenas um vazio no local para nossa tristeza.

Nos últimos meses, a ponte estava sendo bastante visitada por turistas de Alegrete e de outras cidades de região que iam conhecer esta verdadeira obra de arte da natureza. -Era algo imponente, com uma energia incrível comentou a jornalista Vera Soares Pedroso que esteve no local, por duas vezes, e fala com tristeza do ocorrido.

Um morador das imediações viu que ponte havia caído e avisou um dos funcionários da fazenda, o seu Wilson Pilecco que lamenta muito a queda dizendo que a ponte era linda demais.

A Ponte do Tigre ficava na borda superior de um morro, que os fronteiriços costumam chamar de cerro. Segundo Ivo Mello, do Irga ela media cerca de 40 metros de comprimento e 0,8 metros na menor largura e se erguia sobre uma cratera de mais ou menos 15 metros de altura.

“Na parte superior, a rocha era muito sólida. Mas na parte de baixo ela era muito friável, está se esfarelando. Pela precariedade dessa formação rochosa e pelos riscos de uma queda, não é muito aconselhável cruzar de um lado para o outro”, recomenda Ivo em 2013.

Chegar até o topo do morro também não é uma tarefa das mais simples. A elevação ficava a cerca de 50 quilômetros do centro da cidade. Depois, são necessários mais 10 ou 15 minutos de escalada não muito íngreme, mas em meio ao mato, espinhos e muitas pedras. Os aventureiros que chegam lá em cima, no entanto, são recompensados pela bela paisagem dos campos sulinos vistos do alto.

Logo após a publicação no PAT, a reportagem recebeu relatos de pessoas que estavam se deslocando para conferir de perto o ocorrido.

“É com muita tristeza que a Prefeitura recebeu a informação da queda da Ponte de Pedra, no Cerro do tigre, um dos pontos turísticos mais queridos e visitados pelos alegretenses” – cita a mensagem na página da Prefeitura de Alegrete.

