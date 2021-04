Foi muito produtiva a vacinação no sábado; pessoal da segurança e idosos de 64 anos receberam a primeira dose

Compartilhe















Neste sábado(3), a vacinação ocorreu de forma tranquila no Município. Devido a pouca procura dos idosos de 65 anos ou mais, ainda durante a manhã, foi aberta a vacinação para os idosos de 64 anos. De acordo com a Secretária de Saúde, Haracelli Fontoura, essa liberação também se deu pela agilidade dos profissionais que atuam na vacinação. Além dos idosos que realizaram a primeira dose e àqueles que fizeram a segunda, também se vacinaram os profissionais das Forças de Segurança e Salvamento que estão na ativa.

Nesta última sexta-feira(1°), o Município através da 10ª Coordenadoria de Saúde, recebeu 4.685 doses de imunizantes, entre a CoronaVac e AstraZeneca. Das doses recebidas para Alegrete, 3.030 foram destinadas para vacinação de segunda dose e 1470 para vacinação de primeira dose de idosos de 65 anos ou mais que também foi expandida para 64 anos. Para a primeira dose dos profissionais das Forças de Segurança e Salvamento que estão na ativa, foram 185 imunizantes.

A vacinação ocorreu das 7h30 às 11h30 e as 1470 doses foram divididas proporcionalmente entro o antigo PAM e as UBSs com salas de vacina.

Para muitos alegretenses, este foi o melhor presente que poderiam receber de Páscoa. Muito vacinados expressaram gratidão pela imunização que ainda não dispensa todos os cuidados, porém, é mais um grande avanço contra o vírus e aos familiares. Muitos registros foram realizados nas redes sociais. Para os profissionais da área da segurança foi uma grande conquista. Eles não param nunca e estão sempre na linha de frente. O governo do estado anunciou na última quarta-feira (31) a antecipação da vacinação deste público com a chegada de um novo lote de vacinas.