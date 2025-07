Foi oficialmente criada a Associação dos Portadores de Fibromialgia de Alegrete

Na luta desde maio de 2023, a alegretense Jussara Melo é a presidente da Associação dos Portadores de Fibromialgia de Alegrete. A nova entidade foi fundada em 23 de junho de 2025, e já possui CNPJ e diretoria constituída.

Acompanhada da vice-presidente Andreia Martinez, a presidente Jussara visitou a redação do Portal Alegrete Tudo, para dar visibilidade a nova associação no município. “Nosso principal foco é promover o cuidado das pessoas que sofrem com essa doença”, resumiu a presidente.

No entanto, a luta é bem maior. Com aval da secretaria municipal de saúde e apoio de alguns vereadores, a associação busca um espaço com sala de fisioterapia, uma mini academia e até um local com piscina para os pacientes realizarem sessão de hidroginástica.

O Projeto de Lei 3.010/2019, que equipara pessoas com fibromialgia a pessoas com deficiência para fins de direitos e benefícios, foi aprovado pelo Senado e aguarda sanção presidencial. Essa lei visa garantir a essas pessoas acesso a direitos como aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, BPC, cotas em concursos e isenção de impostos na compra de veículos. A fibromialgia é uma síndrome que causa dor crônica e generalizada, além de outros sintomas como fadiga e distúrbios do sono.

A vice Andreia ressalta que atualmente cerca de 160 pessoas acometidas com essa doença convivem com dores em Alegrete e a ideia da associação é de alguma forma buscar minimizar esse sofrimento. Até médicos especialistas a associação vai buscar para atendimento digno no município.

O projeto de lei em questão, ao reconhecer a fibromialgia como deficiência, abre caminho para a garantia de direitos e benefícios que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas por essa condição. Isso inclui a possibilidade de acesso a serviços de saúde mais adequados, como atendimento multidisciplinar e acesso a medicamentos, além de benefícios previdenciários e facilidades em concursos públicos e aquisição de veículos.

É importante ressaltar que a fibromialgia é uma condição complexa e multifatorial, com causas ainda não totalmente esclarecidas, que causa dor crônica e outros sintomas como fadiga, distúrbios do sono e alterações de humor. O reconhecimento da fibromialgia como deficiência é um avanço importante para garantir que as pessoas que sofrem com essa condição tenham acesso aos seus direitos e a um tratamento adequado.

No Rio Grande do Sul, a Lei Daniel Lenz (Lei nº 15.606/2021) institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia. Essa lei visa garantir direitos e atendimento prioritário para pessoas com fibromialgia, considerando-as como pessoas com necessidades específicas. Além disso, a Lei nº 16.127/2024 equipara a fibromialgia à deficiência para efeitos legais, abrindo caminho para acesso a programas, benefícios e tratamentos especiais.

Contatos com a Associação dos Portadores de Fibromialgia de Alegrete através do 55-999 52 5771 (Jussara).