“Foi um milagre a gente sair sem nenhum arranhão”, disse uma das sobreviventes de grave capotamento na BR 290

O que aconteceu com os ocupantes do carro foi considerado um milagre, no capotando ocorrido na BR 290, cerca de 35 KM de Alegrete. Karen Lima de 35 anos falou com a reportagem, por telefone. Ela disse que no último domingo(18), ela o esposo Luis Pereira de 43 anos, a irmã Karina Lima e o bebê de cinco meses Maicon Lima Riefel, saíram de Santana do Livramento com destino a Alegrete.

Porém, cerca de 35 KM de Alegrete o pneu do carro estourou e o motorista perdeu o controle do Siena. Eles saíram da rodovia e capotaram mais de uma vez, de acordo com Karen, no mínimo duas. “Foi tudo muito rápido, disse para o meu esposo. Quando percebei estávamos de cabeça para baixo” – relatou Karen.

Mas o motivo da conversa com a reportagem sobre o acidente, foi em razão de um alerta e também de um agradecimento. Karen destacou que todos no carro estavam de cinto e o bebê de cinco meses na cadeirinha exatamente como tem que ser. Foi graças a Deus e aos cuidados, que ela acredita que todos saíram ilesos. “Vejo que muito mais que narrar o milagre que aconteceu conosco, devo deixar esse testemunho de que os cuidados, principalmente a cadeirinha, no caso das crianças, é indispensável. Meu filho não sofreu nada, todos nós saímos ilesos. Também, agradecer a todas as pessoas que pararam, ofereceram ajuda. Teve um homem, Sérgio Silveira, que ofereceu até mesmo a casa da mãe que ficava perto. Acionou o guincho e chegamos com segurança na casa da minha cunhada no bairro Ibirapuitã. Assim como os Policiais Rodoviários Federais que foram muito atenciosos” – completou.

Karen, cita que a vinda a Alegrete para visitar a cunhada tinha um significado muito especial, depois de muita luta, ela conseguiu engravidar e essa celebração motivou a viagem que, mesmo com o acidente ficou apenas a gratidão por ter saído sem nenhum arranhão, assim como ela o esposo, a irmã e o bebê, além de ter compartilhado com a cunhada essa dádiva da vida, a gravidez. No final do dia, um outro familiar os levou para Santana do Livramento, onde chegaram seguros.

O alegretense, Sérgio Silveira, que foi o primeiro a prestar socorro comentou que devido ao relógio ter antecipado uma hora, ele saiu mais cedo de casa. Ele foi passar o domingo na casa da mãe no Querumana. “Quando vi o carro, capotado, não pensei duas vezes e fui ajudar. Aquela cena marcou meu domingo. Foi um milagre o que aconteceu com eles” – completou.

O carro teve avarias de grande monta e ficou sem condições de rodar. Karen completou que ela trabalha como camareira e está afastada em razão do bebê e o esposo é pedreiro.