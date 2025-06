Foragida do sistema prisional e suspeita de latrocínio na localidade do Vasco Alves, em Alegrete, é presa em Manoel Viana

Share on Email

Ela era considerada foragida da Justiça desde o rompimento da tornozeleira eletrônica, fato que motivou a expedição de um mandado de prisão pela Vara de Execuções Criminais de Alegrete e resultou na regressão de regime.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A detenta, que cumpria pena por roubo com uso de monitoramento eletrônico, teve a prisão realizada após denúncias à Brigada Militar, que desde ontem buscava localizar seu paradeiro. Segundo apurado, a mulher chegou a se hospedar em um hotel no centro de Alegrete na quarta-feira (18), onde pagou a diária mas permaneceu apenas cerca de 20 minutos, deixando o local sem retornar. As buscas prosseguiram até que ela foi encontrada em Manoel Viana, onde foi presa. A ação foi conjunta entre Brigada Militar de Alegrete e Manoel Viana, onde ela foi localizada numa pousada.

Além de foragida, ela é apontada como suspeita de envolvimento na morte de um idoso de 81 anos no interior de Alegrete. O corpo de Almerindo Damasceno Vieira foi localizado na tarde de ontem(18), na propriedade onde ele morava, na localidade de Vasco Alves, distante aproximadamente 17 quilômetros da área urbana do município. O idoso apresentava sinais de violência, com afundamento de crânio, e a principal linha de investigação é de latrocínio — roubo seguido de morte.

Conforme informações dos familiares da vítima repassadas à polícia, uma televisão e uma motosserra haviam desaparecido da residência. Durante as diligências no local, os policiais encontraram a tornozeleira eletrônica rompida da suspeita.

O delegado Vinicius Seolin, responsável pelo caso, informou que a perícia foi acionada e o corpo do idoso encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia. “Agora a investigação vai esclarecer a autoria e as circunstâncias do crime”, afirmou.

A mulher presa, natural de Alegrete, já tem diversos registros por roubo e furtos e, antes de se evadir do sistema de monitoramento, residia na Zona Sul da cidade. Ela tem familiares nos bairros Piola e Nova Brasília.

As investigações seguem para apurar as responsabilidades e o possível envolvimento da presa no latrocínio.