Foragido com extensa ficha criminal é recapturado pela Brigada Militar

A abordagem ocorreu em via pública, após a corporação receber informações sobre o paradeiro do indivíduo.

De acordo com a Brigada Militar, o suspeito é conhecido no meio policial e possui diversos antecedentes criminais, incluindo registros por lesão corporal, furto simples, resistência, furto arrombamento a estabelecimento comercial, furto mão grande, roubo a pedestre, violência doméstica, dano qualificado, roubo com lesões, receptação, furto descuido, furto qualificado e roubo a motorista de aplicativo, entre outros.

Após ser abordado, foi realizada a busca pessoal, quando os policiais confirmaram que o homem era considerado foragido. Ele foi preso no local e conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para os procedimentos legais, sendo posteriormente encaminhado ao sistema prisional.

A Brigada Militar reforça que ações de inteligência e o trabalho ostensivo seguem sendo fundamentais para a manutenção da segurança pública e para o cumprimento de mandados de prisão em aberto.