Foragido da Justiça é localizado e preso em Alegrete

Na sexta-feira (05), por volta das 12h15, uma guarnição da Brigada Militar de Alegrete, durante policiamento ostensivo no bairro Prado, realizou a abordagem de um homem de 35 anos em atitude suspeita.

De acordo com informações da BM, o indivíduo já é conhecido das guarnições policiais pela prática reiterada de furtos. Ao consultar o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi constatada a existência de um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de furto (Artigo 155 do Código Penal), expedido pela Vara Criminal de Alegrete.

Diante da confirmação, o homem foi conduzido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para registro e providências cabíveis.