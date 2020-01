Foragido da justiça é preso, pela Brigada Militar, num ponto de venda de droga

Na tarde da última segunda-feira(6), durante a prisão de um homem por receptação, no bairro Macedo, perto do Arroio Regalado, numa casa que já é conhecida por ponto de venda de drogas, os policiais abordaram e capturaram um fugitivo da Justiça.

O homem, de 32 anos, que é apenado do sistema prisional de Sapucaia, estava em condicional e há meses deveria ter retornado ao Presídio. Devido ao fato de não ter comparecido passou à condição de foragido. Ele teria deixado um celular carregando na casa do acusado de receptação. No momento em que chegou no local, os policiais o abordaram e, na identificação, constataram que era foragido.

Conduzido à Delegacia de Polícia, foi encaminhado ao Presídio estadual de Alegrete.

A prisão foi efetuada pelas guarnições: soldados De Lima; André; Mirriele; Gutierres; Leal e Carlosso.