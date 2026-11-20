Um temporal atingiu a região do Mariano Pinto, interior de Alegrete, na madrugada desta sexta-feira (20), provocando estragos e assustando moradores. A localidade fica a aproximadamente 65 quilômetros da área urbana do município.

Entre os moradores que acompanharam de perto a força do temporal está Jurandimar Guterres, servidor público que possui residência na região. Segundo ele, foram minutos de muita tensão diante da intensidade do vento.

A casa principal de sua propriedade não foi atingida, mas os prejuízos foram significativos em outras estruturas. O galpão foi destruído pela força das rajadas, e algumas telhas foram arremessadas e acabaram parando sobre as árvores.

“A casa principal não foi atingida, mas o galpão foi destruído e algumas latas foram parar em cima das árvores”, relatou Jurandimar.

Além dos estragos na propriedade, moradores também relataram destelhamentos de casas e galpões, além da queda de árvores. A violência do vento surpreendeu a comunidade durante a madrugada.

Queda de postes deixa moradores sem energia

Outro problema provocado pelo temporal foi o comprometimento da rede elétrica. Diversos postes foram quebrados ou derrubados pela força do vento, deixando moradores da localidade sem energia elétrica.

Equipes da RGE já estão no Mariano Pinto trabalhando para atender a ocorrência e realizar os reparos necessários na rede de distribuição.

A situação exige atenção, especialmente diante da quantidade de estruturas atingidas e dos danos registrados na infraestrutura da região.

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Alegrete e outras localidades

Até o momento, não há informações confirmadas sobre danos na área urbana de Alegrete ou em outras regiões do interior do município em decorrência do temporal. O levantamento das ocorrências ainda depende de novas informações.

O temporal reforça a necessidade de atenção dos moradores, principalmente nas regiões onde houve queda de postes, árvores e danos em estruturas.

Contatos da Defesa Civil

Em caso de necessidade de atendimento ou registro de ocorrências, a população pode procurar a Defesa Civil de Alegrete.

O contato do diretor da Defesa Civil, Adão Roberto Rodrigues, é pelo telefone (55) 99956-6385.