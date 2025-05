Força-tarefa reúne governo, Exército e comunidade para ajudar vítimas da enchente em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Segundo dados da Defesa Civil, 59 famílias estão desabrigadas, totalizando 199 pessoas que precisaram deixar suas residências e foram encaminhadas para abrigos públicos. Outras 91 famílias, somando 360 pessoas, encontram-se desalojadas, ou seja, foram obrigadas a sair de casa, mas estão abrigadas em locais alternativos, como casas de parentes ou amigos.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A Prefeitura Municipal, por meio da Defesa Civil e de outras secretarias, está realizando o monitoramento constante do nível do rio, a retirada das famílias das áreas atingidas e o acolhimento nos seguintes abrigos: Ginásio do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano, Ginásio da Escola Honório Lemes, Igreja Exército de Salvação, SAIA, Igreja Quadrangular e Berçário Industrial.

A Defesa Civil solicita que a população continue atenta aos alertas e informa que os contatos para situações de emergência e apoio são: (55) 3120-1065, (55) 99158-9544 e (55) 99956-6385.

Com informações Comunicação da Prefeitura