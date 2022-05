Forças de segurança de Alegrete montam ação integrada para barrar torcida do Corinthians

Desde a madrugada desta quarta-feira(18), uma força tarefa entre os órgãos de segurança, de Alegrete, foi montada para impedir que os torcedores do Corinthians chegassem na cidade.

O motivo da ação foi em decorrência de um registro feito no dia 17, pela direção do posto Texacão, em que os torcedores do referido time quando estavam indo para Argentina, no dia 16, chegaram no estabelecimento comercial e quase 80 corintianos deixaram de pagar as comandas.

Eles entraram na loja de conveniência, consumiram alimentos e bebidas, deixarem um rastro de sujeira e saíram sem quitar os débitos.

Diante do Boletim de ocorrência, foi determinado uma força tarefa entre os órgãos de segurança para que, no retorno, os ônibus não entrassem na cidade ou em postos de combustíveis do Município.

Foram cerca de dez carros(ônibus) de torcedores, escoltados pela Polícia Rodoviária Federal, na BR 290, com o apoio da Brigada Militar, Polícia Civil, Comando Rodoviário da Brigada Militar e Susepe.

Durante a tarde, um dos ônibus teve um problema mecânico e precisou entrar no estacionamento do Posto Texacão. Devido ao imprevisto foi permitida a entrada do veículo, contudo todos os torcedores, cerca de 40, permaneceram dentro do carro. Após o conserto, seguiram viagem.

Os ônibus, com a torcida, passou pela BR 290 rumo a Argentina na segunda-feira, para o confronto entre Boca Juniors e Corinthians, que ocorreu na noite de ontem, no Estádio La Bombonera.

Mais de 30 policiais entre todas as forças de segurança atuaram na ação integrada.