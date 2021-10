Fortaleza vence jogando pela segundona e citadino registra dois jogos no feriado

O Citadino de Futsal realizou mais quatro jogos entre a segunda-feira e o feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Na segunda (11), o Ginásio do União recebeu mais duas partidas na promoção da Prefeitura em parceria com o Sesc Alegrete. Estreando na competição o time do Fortaleza venceu e no outro jogo houve empate.

Pela 3ª Divisão, o AEC ficou no 1 a 1 contra Os Fortas, No jogo de fundo, o time da Restinga estreou com goleada. A partida válida pela Divisão de Acesso terminou com o placar de 5 a 1 para o Fortaleza sobre o Toquidon.

No feriado do dia 12, mais dois jogos realizados pela manhã. As equipes do Center Fhotos e União Society venceram na rodada de terça-feira.

Os dois jogos foram válidos pela elite do futsal de Alegrete. Em jogo movimentado e cheio de gols, o Ser Atlas não segurou o Center Fhotos, e acabou derrotado por 4 a 2, mais três pontos para o bom time do Center Fhotos.

Center Fhotos venceu no feriado

Na outra partida, deu os donos da casa. Vitória de 3 a 1 do União Society sobre o Velha União.

União Society venceu novamente no citadino

A competição prossegue no dia 15, sexta-feira com mais dois jogos. Confira:

Eliseos Futsal x AEC (3ª divisão) – 21h

Cidade Alta x Fortaleza (2ª divisão) – 22h

Fotos: Emerson Coelho e Roger Severo