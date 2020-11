Forte calor e previsão de chuva para os próximos dias em Alegrete

Nos últimos sete dias, pancadas de chuva foram observadas sobre todas as áreas gaúchas, mas a maior parte dos municípios recebeu menos de 10 milímetros. Somente algumas áreas da região central receberam mais de 35mm.

Na região da Fronteira Oeste, o calor de até 38°C, amanhã com ventos de Norte e rajadas em torno dos 40km/h. A partir do fim da quarta-feira (25), uma frente fria traz chuva persistente à Fronteira Oeste. Algumas simulações indicam acumulado de até 75mm em apenas quatro dias. Há elevado risco de temporais com rajadas de vento e queda de granizo. Novas pancadas de chuva deverão alcançar a região até pelo menos 7 de dezembro.

Para Alegrete, a previsão conforme o site de meteorologia Climatempo, hoje (24), a máxima deve chegar aos 38ºC, e não há previsão de chuva. Na quarta-feira (25), a mínima sobe para 22ºC e a máxima cai para 33ºC. O dia será de sol com aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. São estimados 10mm de chuva.

Na quinta-feira (26), a temperatura varia entre 19 e 25ºC, com possibilidade de 90% de chuva. A previsão é de 40mm, tempo chuvoso durante dia e noite. Para sexta-feira (27), a mínima será de 18, com máxima de 28ºC. O dia terá períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A previsão de 8 milímetros de chuva.

A formação de um bloqueio atmosférico muda a “gangorra” da chuva no Brasil e faz com que a precipitação retorne ao Rio Grande do Sul. A partir da quarta-feira (25), a chuva forte reaparecerá sobre o Centro e Oeste do Estado e rapidamente espalhará por todas as áreas produtoras nos dias subsequentes.

No fim de sete dias, até 29 de novembro, o acumulado alcançará 80mm no Oeste do Rio Grande do Sul e algo entre 30mm e 60mm no Centro, Leste e Sul do Estado, aumentando a umidade do solo e permitindo o desenvolvimento inicial do arroz sem uso da água de reservatórios. Pontualmente, algumas simulações indicam até 100mm para alguns municípios do Centro do Rio Grande do Sul. Entre 30 de novembro e 6 de dezembro, a chuva prosseguirá sobre o Rio Grande do Sul com acumulado entre 30mm e 60mm em todo o Estado.

A temperatura permanecerá mais elevada que o normal, sobretudo na atual semana. Vale lembrar que estamos sob La Niña e este padrão não deverá prosseguir no decorrer de dezembro. A previsão para o mês seguinte ainda é de chuva abaixo da média, embora o desvio seja mais modesto que o observado nos meses anteriores.

Júlio Cesar Santos Fonte: Emater