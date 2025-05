Fórum Conservador debateu ideias para neutralizar narrativas e teses que afrontam a família brasileira

Share on Email

Na sexta-feira (16), no plenário da Câmara de Vereadores de Alegrete, ocorreu o Primeiro Fórum Conservador da Fronteira Oeste. Estiveram presentes a deputada estadual, Adriana Lara, o colega, Capitão Martim e Rodrigo Lorenzoni, o presidente do Partido Liberal, Alexandre Machado e demais autoridades e servidores.

O primeiro painel aconteceu com o especialista em psicologia política, Jean Mortaza, que abordou a temática da guerra cultural 3.0. Em sua primeira explanação, o profissional abordou algumas temas relacionadas a colocação das palavras e seu uso na sociedade atual. Logo após, procurou expor os formatos de proliferação da “esquerda” e os formatos que a ideologia se utilizar para crescer no mundo.

Em seguida, a deputada, Adriana Lara, deu enfoque na participação da mulher na politica contemporânea e o sistema escolar de ensino militar. Num primeiro momento, comparou as diferenças entre os dois sistemas de educação. As taxas de reprovação foi um outro tema, pois após uma implementação em massa desse tipo de ensino, as taxas chegaram próximas a 2% em relação a rede de ensino tradicional.

Logo após, seu colega, Capitão Martim, abordou o tema: mas o problema não começa no tiro. Em sua primeira explanação, o servidor estadual, ressaltou que tudo parte de uma ideia, na sala de aula, na televisão, na música e outros setores. Depois, explicou sobre uma “bomba de informações” que as crianças e jovens estão recebendo na sociedade atual.

Rodrigo Lorenzoni, abordou a temática do crescimento na direita no Brasil e os princípios e deveres dos cidadãos de bem do país. Para fechar sua explanação, explicou um pouco sobre o funcionamento da política brasileira e algumas narrativas que são criadas por partidos comunistas.

O Fórum serviu para uma conversa e explanação de ideias entre os conservadores e a convicção que a ideia “conservadora” e princípio da exaltação da Pátria, Deus e Família, estão cada vez mais vibrando no coração dos brasileiros.