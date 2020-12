Fórum de Alegre está em recesso até 6 de janeiro

Compartilhe















Em um ano totalmente atípico, especialmente para o trabalho do Judiciário que atuou, praticamente on line, a equipe da Comarac de Alegrete entrou em recesso no dia 20 de dezembro.

O retorno das atividades está marcado para o dia 6 de janeiro, com a presença dos quatro magistrados e servidores que integram a o Poder Judiciário aqui no Município. A nova diretora do Forum desde o dia último dia 22 de novembro é a juíza Marcela Pereira da Silva que responde pela 1º Vara Cível.

Nesse período, de acordo com Decreto do Poder Judicário, haverá servidores e juiz plantonista para atender as materiais consideradas de urgência, conforme escala da Direção do Forum. O horário no recesso no regime de plantão é das 9h às 18h e, também servidores ficam de sobreaviso e podem atuar de casa ou ir ao Fórum caso necessário.

Alegrete tem quatro magistrados que atuam:

1ª Vara Cível Dra Marcela Pereira da Silva.

-Vara Criminal JEC e Fazenda Pública – Dr Rafael Echevarria Borba

– Vara da Família, Infância e Juventude – Dr Thiago Tristão

Titular da 2ª Vara Cível .Dr Maurício Mulierno Thurrow

–