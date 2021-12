Fórum entra em recesso no próximo dia 20 de dezembro

Devido a isso, os advogados e juízes estão trabalhando bastante em processos que necessitem. andamento antes do recesso do Fórum.

Mesmo tendo a previsão de retornar dia 7 de janeiro, os prazos ficam suspensos até o dia 20 de janeiro, ou seja não corre prazo para cumprimento de ordens judiciais.

A Comarca de Alegrete tem: a 1ª Vara Cível, a 2ª Vara Cível, a de Família Sucessão Infância e Juventude, a Vara Criminal e o JEC. E, atualmente quatro juízes atendem as diferentes varas no Fórum do Município. A Comarca de Alegrete tem cerca de 25 mil processos entre todas as varas.

Mesmo no recesso, o Fórum terá regime de plantão com atendimento de juiz, da mesma forma, inclusive, que é realizado o atendimento aos finais de semana e feriados.