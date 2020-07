Forum seleciona candidatos a estágio remunerado na 2ª Vara Cível

Compartilhe









O Juiz Dr Rafael Echevarria Borba, Diretor do Forum e substituto da 2ª Vara Cível da Comarca de Alegrete, informa aos interessados que está aberto o processo seletivo para estágio remunerado no Gabinete da 2ª Vara Cível, nos termos do edital 05/2020. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de uma vaga e formação de cadastro reserva.

A carga horária de estágio é de 30 horas semanais. O candidato deverá ter idade mínima de 16 anos e e estar cursando entre o 3º e o 9º semestre do curso de Direito no período de contratação.

Os interessados deverão participar da seleção deverão encaminhar currículo com foto em arquivo em formato de PDF,para oe mail [email protected]

O período de inscrição encerra dia 31 de julho às 14h.Maiores informações poderão ser obtidos através do telefone 3422 -4397 no horário das 13h às 19h