Fórum Turístico alavanca projetos e potencial de turismo em Alegrete

A Prefeitura realizará nesta quinta-feira (9), o I Fórum Municipal de Turismo, organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), é voltado para todo o trade turístico da cidade que se reunirá durante a realização da 34ª Fenovinos, no pavilhão da Feind, no parque Dr. Lauro Dornelles.

O evento vai reunir representantes do poder público e do turismo da cidade, como hóteis e outros segmentos com o objetivo de promover a discussão de políticas públicas para o setor, além de coletar propostas para que seja implementado o Plano Municipal de Turismo.

O prefeito Márcio Amaral, diz que Alegrete quer liderar os projetos que envolvem toda a região na questão do turismo: “Temos estâncias, história, cultura, tradição, gastronomia e somos referência em atrativos naturais. Queremos, por meio desse fórum e do trabalho que está sendo feito, firmar um legado para a cidade, transformando Alegrete em um roteiro turístico”, disse.

Durante o encontro, o público poderá conferir diversas palestras de especialistas na área do turismo nacional: “Toda a programação foi montada buscando fazer com que os participantes tenham um dia de troca de informações e experiências sobre o turismo local, rural e conhecendo exemplos que deram certo em outros municípios e que podem ser implementados aqui em Alegrete”, informou a secretária da Sedetur, Caroline Figueiredo.

A programação está prevista para iniciar às 8h. Confira a programação:

8h – Abertura oficial

8h30min – Apresentação do programa “Turimso do Alegrete: Um Baita Chão, um Baita Destino” – Caroline Figueiredo – Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alegrete/RS.

9h – Painel “O Turismo na Região da Campanha” – Dra. Elisabeth Cristina Drumm – Administradora e proprietária Rotas da Terra Turismo – Bagé/RS e Cases de Sucesso “

Fazenda Cascata – Alegrete

A Rota do Vinho” – Clori Giordani Peruzzo – Empresária, proprietária da Vinícola Peruzzo e

Presidente da APATUR – Bagé/RS e “O SABOR DA HULHA” – empresária Carmem Elisete Cacetes – Hulha Negra/RS.

9h45min – Mostra Sabor do Alegrete – coffee break.

10h15min – Palestra “Harmonizando ovinos e vinhos: Uma experiência turística” – Carlos Corrêa da Rosa – Tecnol. em Agricultura, Extensionista Rural EMATER Soledade/RS.

11h15min –

Painel “O Turismo Rural e o artesanato local” – Alice Araldi – Bel. em Desenvolvimento Rural, Extensionista Rural Social da EMATER Lavras do Sul/RS. Case de

sucesso “A Chácara da Corticeira” – Teresinha de Jesus Pio Dutra Marques – Pecuarista

familiar e artesã – Lavras do Sul/RS.

12h – Intervalo Almoço*

13h30min – Painel “O Turimso Rural e o Desenvolvimento da Fronteira Oeste” – Vanessa Welter – turismóloga, secretaria municipal de Turismo e coordenadora do IGR

Fronteira – Uruguaiana/RS e Cases de Sucesso

“A Cascata do Pampa” – Paulino Dornelles, empresário e proprietário da Estância da Cascata – Alegrete/RS e “A Estância da Timbaúva” – Álvaro Quadros, empresário, consultor do Sebrae e proprietário da Estância Timbaúva – Uruguaiana/RS

14h15min – Painel “O Turismo Ecológico e de Aventura: Trilha Internacional Caminho Do Pampa” e a “Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso” – Amir Omar Mello Saleh – Turismólogo e Salete Ziani – psicopedagoga, proprietária da Agência de

turismo Ecoturismo Arqueológico Expedições – Santana do Livramento/RS.

15h – Palestra “Heróis da Assembleia Constituinte 1842-43” e Projeto “Memorial da Revolução Farroupilha no Alegrete” como fomentador do turismo cultural e histórico

– PhD. História Edison Hüttne – Professor PUCRS – Porto Alegre/RS.

16h – Mostra Sabor do Alegrete – coffee break

16h30min – Lançamento dos livros alegretenses “Alegrete Antigo em Fotos” – Autor: Décio Gotardo Marini;

“CORREDORES – Fotografias” – Autor: Lauren Morais da Silva.

16h45min – Palestra “Ecossistema de Turismo da Região: Visão SEBRAE sobre o Desenvolvimento Regional” – MBA Adm. Mirian Silveira , Analista de Articulação de Projetos de Turismo Plenor da Campanha e Fronteira Oeste – SEBRAE/RS.

17h15min – Painel “Programa Inova- RS Turismo e Politicas Públicas da SETUR/RS” –

Ma.ª Adm. Fernanda Araújo, Gestora Inova-RS na Região Fronteira Oeste e Campanha e Claudia Mara Borges, Diretora Geral de Turismo da Secretaria de Turismo do RS – SETUR/RS.