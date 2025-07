Fotógrafo alegretense participa do maior congresso de empreendedorismo digital do Brasil

Em busca de aperfeiçoamento profissional e novas conexões no mercado digital, Miguel uniu aprendizado e prática: acompanhou as atividades do evento e ainda registrou momentos importantes com sua câmera.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Entre os registros feitos por ele estão os cliques de Natália Torres, uma das maiores referências em tráfego pago do Brasil, além das empreendedoras Cataratina Leal e Larissa Weber. “Mesmo com o tempo corrido entre uma palestra e outra, conseguimos entregar em poucos cliques um resultado incrível”, comentou o fotógrafo nas redes sociais, destacando a experiência como enriquecedora em vários sentidos.

Natália Torres Natália Torres Natália Torres Miguel Senador Miguel e Franciele Camargo Francieli Camargo

Além do trabalho fotográfico, Miguel também aproveitou o evento para expandir sua rede de contatos. Uma das conexões marcantes foi com Alexandre Capella, sócio da agência de marketing digital @maismu, que atua com estratégias de crescimento para marcas e negócios no ambiente online.

A presença de Miguel no CONEDI 2025 reforça a importância de profissionais do interior investirem em qualificação constante e se conectarem aos principais polos de inovação do país. Seu envolvimento mostra como é possível aliar conhecimento, networking e prática profissional em um só evento.

Reconhecido como o maior encontro de empreendedorismo digital do Brasil, o CONEDI 2025 reuniu mais de 1.500 participantes de todo o país. Com uma programação intensa, o congresso trouxe workshops, painéis e palestras com especialistas que estão na linha de frente do mercado digital, compartilhando estratégias, tendências e cases reais.

Um dos destaques foi o protagonismo feminino: 80% do público foi composto por mulheres empreendedoras, sinalizando a força e a representatividade das mulheres na nova economia digital. O evento também se consolidou como uma plataforma de conexões reais, promovendo troca de experiências e inspiração para quem está começando ou já atua no setor.

Ao buscar qualificação em um dos principais congressos do setor, Miguel Senador leva o nome de Alegrete para o centro da inovação digital no Brasil. Sua participação ativa no CONEDI 2025 é motivo de orgulho e exemplo para outros profissionais que desejam crescer sem abrir mão de suas raízes.