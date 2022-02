Fotógrafo descreve nosso Aeroporto em palavras e fotos

Depois de 41 anos, Alegrete voltou a ter voo comercial com a retomada do Aeroporto Gaudêncio Ramos. Isso marcou uma nova fase no transporte aéreo do Município com aviões da empresa Azul saindo direto daqui para Porto Alegre. O voo inaugural foi no dia 2 de agosto de 2021.

Desde então, essa tem sido mais uma opção de deslocamento até a capital. A mais recente notícia em relação ao aeroporto é a realização de um convênio do Município com o Governo do Estado e Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), para a pavimentação da estrada que dá acesso da BR-290 ao Aeroporto Gaudêncio Ramos, assim como a autorização para ampliar a pista de vôos e as obras de balizamento noturno que facilitam pousos e decolagens.

Entretanto, entre os relatos e as histórias já registradas nestes seis meses, algumas são singulares como o registro do fotógrafo Moises Nemitz. A maneira singular que descreveu a sua estada no aeroporto repercutiu em sua rede social, acompanhe:

No dia 15.02.2022, acompanhei minha querida sogra Dra. Zaira Ribeiro, no seu embarque para Porto Alegre!

Um embarque bem Gaudério, diga-se de passagem, folclórico até. Num aeroporto inaugurado em dois de agosto de 2021, no meio de fazendas de gado, arroz e soja, com uma porteira no acesso, sem balcão de embarque, check-in feito pelo próprio piloto na hora de embarcar no avião.

Mas tudo num clima bem cordial e simples, como é no nosso interior mesmo, com o avião aterrissando e decolando entre quero-queros, vacas, ovelhas, cavalos e outros animais da nossa região, no seu entorno. O que importa mesmo, é que está funcionando bem a linha aérea da Azul Alegrete – POA e vice-versa, com nove assentos e preço acessível. Vamos torcer pra que continue. Sim, porque ficamos 41 anos sem voos comerciais para Porto Alegre, ou qualquer outra localidade.

Aproveitei para fazer alguns registros fotográficos do nosso Aeroporto Regional de Alegrete Gaudêncio Ramos, na parte externa e interna, onde estão pintados painéis nas paredes do prédio principal, do renomado artista plástico natural de Alegrete, Paulo Houayek – descreveu Moises.

O representante da empresa na cidade, Diego Silveira dos Santos, informa que os voos são às terças, quintas e sábados, com saídas às 9h35.

Ainda são 9 lugares. As vendas podem ser através de agência credenciada da Azul Viagens, que são valores menores do que no site e os passageiros também recebem todo suporte -segundo Diego.

Contatos: 2026-0604 telefone fixo da agência, também WhatsApp ou 99681-690 .