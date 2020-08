Fotos e vídeos: municípios gaúchos registram neve nesta quinta-feira

A tarde gelada de quinta-feira (20) teve neve registrada em São Francisco de Paula, na serra gaúcha. Conforme a Secretaria Municipal de Turismo da cidade serrana, o fenômeno teve início por volta das 15h30min. No momento, os termômetros marcavam aproximadamente 3°C.

No final da tarde, os flocos caíram com mais intensidade, conforme registro do autônomo Iliseo Hentz, 52 anos. Ele já havia registrado a ocorrência de chuva congelada mais cedo e testemunhara a queda de alguns flocos mais esparsos.