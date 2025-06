Fotos revelam o impacto da cheia do Rio Ibirapuitã

Share on Email

O nível do Rio Ibirapuitã apresentou queda e atingiu a marca de 12,55 metros nesta segunda-feira, após registrar o ponto máximo de 12,94 metros no último sábado. A vazão do rio está em 1.130 metros cúbicos por segundo, conforme monitoramento da Defesa Civil.

Apesar da redução no nível das águas, a situação permanece crítica para as famílias que foram atingidas pela enchente. Até o momento, 59 famílias, totalizando 199 pessoas, foram desabrigadas, enquanto outras 92 famílias, somando 364 pessoas, estão desalojadas. Todas foram retiradas das áreas de risco e realocadas em abrigos públicos ou casas de parentes.

Os abrigos disponíveis para atendimento são: ginásio do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano, ginásio da Escola Honório Lemes, Igreja Exército de Salvação, SAIA, Igreja Quadrangular e o Berçário Industrial. Nestes locais, as famílias recebem apoio com alimentação, atendimento médico e acolhimento.

A Defesa Civil mantém monitoramento constante do rio e coordena as ações de remoção e assistência às pessoas afetadas. Além disso, distribui alimentos e lonas para as famílias impactadas. Para reforçar o atendimento, está em andamento uma campanha de arrecadação de ajuda humanitária destinada a auxiliar os desabrigados.

O órgão também mantém plantão permanente e orienta moradores que ainda residem em áreas de risco a entrarem em contato imediatamente em caso de emergência ou necessidade de auxílio, pelos telefones (55) 3120-1065 ou (55) 99158-9544.

Fotos: Prefeitura de Alegrete e PAT