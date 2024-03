Francisco Carlos oferece EJA Fudamental com curso integrado ao IFFar

A Escola Municipal Francisco Carlos, na Vila Nova, oferece uma nova modalidade de ensino para oportunizar quem quiser terminar o Ensino Fundamental e ainda aprender uma profissão. O EJA integrada ao IFFar, de acordo com diretor da EMEB, Marcos Anderson Generoso da Silva surgiu da necesidade de pessoas daquela comunidade que desejavam uma EJA na escola. As tratativas da Secretaria de Educação iniciaram em 2022 para serem efetivadas, este ano, com esta importante parceria com o Instituto Federal Farroupilha – campus de Alegrete.

Aula a espera dos alunos do EJA no EMEB Francisco Carlos

A proposta do EJA noturno no Francisco Carlos, além dos conteúdos pedagógicos vai oferecer o curso de padeiro, e assim se configura a parceria com o IFFar. Os alunos, conforme o diretor, terão aulas presenciais à noite, no Francisco Carlos, sendo uma aula prática, por semana, no Instituto Farroupilha. Até o momento, segundo a direção da escola, 32 pessoas estão inscritas para as aulas no EJA que estão previstas para iniciar na próxima semana.

A Educação de Jovens e Adultos é uma das principais oportunidades a quem não conclui o Ensino Fundamental poder estudar, em aulas à noite, em escolas da rede municipal. A EMEB Lions Clube e a escola Escola Waldemar também oferecem essa modalidade de ensino em Alegrete Esse curso no Francisco Carlos, de acordo com a coordenadora pedagógica da Escola, Marileuza Vilaverde, vai oferecer inclusive a alfabetização aos que ainda não tiveram oportunidade de frequentar aulas regulares, aqui no Municipio, e geralmente são pessoas mais velhas e que trabalham.

A equipe diretiva da escola está entusiasmada com essa nova oportunidade, da Secretaria de Educação e Cultura, por entender que ensinar é fazer com que muitos possam se apoderar de conhecimento, com ações gratificantes no sentido de fortalecer a cidadania de pessoas. Informações direto na Escola ou pelo fone (55) 996540883