Frente do agro da Câmara realiza reunião para tratar da trafegabilidade da RS/566

Por inicitiva do vereador Itamar Rodriguez, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio, será realizada na quarta-feira(13), às 14h, na Câmara uma reunião para tratar sobre a trafegabilidade na RS/566. A Frente está propondo uma reunião entre os representantes dos produtores rurais e moradores da localidade, junto ao DAER e a Construtora Alegretense.

Ele diz que a empresa está executando o projeto e a área em questão é hoje um canteiro de obras, e agora com a chuva, um trecho está intransitável, observa o Vereador. Diz, ainda, que o Governo do Estado ao contratar a obra não previu neste caso uma via alternativa e, “precisamos construir esta viabilidade junto ao DAER. Sabemos das dificuldades mas podemos avançar” atesta Rodriguez.

No dia 11 a estrada foi bloqueda porque a partir do Km 40 não há condições de trafegabilidade, o solo argiloso com a chuva se torna perigoso a rodagem de qualquer veículo, segundo o engenheiro da Construtora, Carlos Bento Leal. Os produtores daquela localidade estão fazendo um desvio pela estrada dos Três Capões até chegar, novamente a RS/566 que liga Alegrete a Itaqui, num total de 90km.