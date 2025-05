Frente fria chega a Alegrete nesta quarta-feira e derruba drasticamente a temperatura

Nesta quarta-feira (28), uma frente fria oriunda da Argentina chega a metade Oeste do Rio Grande do Sul e irá atingir Alegrete. Segundo dados do site meteorológico, Climatempo, as mínimas irão cair para 4ºC e com previsão até mesmo de geada no “Baita Chão”.

Nesta quarta-feira (28), o dia será chuvoso novamente. Previsão indica para 36mm ao longo do dia e não há risco de temporal para o período. A temperatura não oscila muito, mínima de 6ºC nas primeiras horas do dia e a máxima não ultrapassa os 12ºC.

Na quinta-feira e sexta-feira, o sol volta a aparecer, porém, as mínimas caem ainda mais. Os dias irão começar com temperatura em torno de 4ºC e as máximas chegam aos 15ºC. No sábado (31), a risco de geada para as primeiras horas da manhã. Mínima de 2ºC e máxima de 11ºC.