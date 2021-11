Frente fria e chuva nesta terça-feira começam pela Fronteira Oeste

Feriado foi de muito calor na véspera da chegada de uma frente fria vinda da Argentina e que chegou a trazer neve no país vizinho na segunda-feira(15).

De acordo com MetSul, uma frente fria vai mudar o tempo no Rio Grande do Sul entre esta terça e a quarta-feira após um feriado em que o sol predominou no Estado com forte calor durante o período da tarde. As máximas chegaram a 30ºC em grande parte do território gaúcho, exceção da faixa litorânea e parte da Serra e dos Aparados da Serra.

As máximas no feriado alcançaram 35,9ºC em Quaraí, 35,7ºC; em Uruguaiana 35,4ºC; em Alegrete 38ºC e em Livramento 37,ºC.

A frente fria, que ontem foi responsável por uma nevada na Patagônia, ingressa no Rio Grande do Sul ainda no começo desta terça pelo Oeste e o Sul com chuva e risco de temporais isolados.

Nas demais regiões, o sol aparece com nuvens por algumas horas antes da chegada da frente. Com o avanço do sistema frontal pelo território gaúcho, a nebulosidade aumenta e da tarde para a noite a chuva alcança praticamente todo o Estado.

Isoladamente, a instabilidade pode vir com chuva forte e risco de tempestade de vento ou granizo, mas não em um grande número de localidades. A instabilidade não dever se organizada o suficiente para gerar uma situação de tempo severo mais ampla e qualquer ocorrência deve ser localizada.

O sistema frontal permanece sobre o Estado na quarta, trazendo muitas nuvens. Chove e garoa ainda na quarta-feira na maioria das regiões gaúchas, mas a nebulosidade começa a entrar em diminuição e o tempo firma no decorrer do dia pelo Oeste e o Sul com o avanço de uma massa de ar seco e frio.

Na quinta-feira, parte do Rio Grande do Sul ainda deve ter mais nuvens e instabilidade durante algumas horas do dia, notadamente no Nordeste gaúcho que inclui a Serra, a Grande Porto Alegre e o Litoral Norte.

Sublinha-se que os volumes de chuva na passagem desta frente pelo Rio Grande do Sul vão ser muito variáveis de um ponto para outro e na maioria dos locais não serão altos. Na maior parte dos municípios, os acumulados de chuva devem ficar entre 5 mm e 25 mm, mas setores isolados podem registrar marcas perto ou acima de 50 mm.

Em Alegrete a previsão é de mínima de 19° com máxima de 26º e chuva a qualquer momento do dia. Precipitação de 30mm.

Fonte de informações MetSul