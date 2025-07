Frente fria intensa traz chuva, ventania e queda acentuada de temperatura ao RS e Alegrete

Share on Email

Uma frente fria acompanhada de um ciclone extratropical já provoca instabilidades desde o domingo (27), e os efeitos mais intensos são esperados a partir da madrugada desta segunda-feira (28), com previsão de chuvas fortes, rajadas de vento, possibilidade de granizo e queda significativa da temperatura.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Alegrete está sob alerta laranja de acumulado de chuva, com previsão de 30 a 60 mm/h ou até 70 mm/dia. O aviso vale até as 10h da manhã desta segunda-feira. Além disso, há um alerta amarelo de tempestade para a região, com ventos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A MetSul Meteorologia aponta que o fenômeno está sendo impulsionado por um ciclone extratropical em formação sobre o litoral gaúcho, capaz de gerar rajadas de vento de até 130 km/h em pontos isolados do sul do estado. Esse ciclone reforça a instabilidade e será o responsável por uma virada brusca no tempo nas próximas horas.

Queda brusca de temperatura

Outro destaque é a chegada de uma nova massa de ar frio, que provocará um declínio acentuado nas temperaturas a partir da noite de domingo. O INMET emitiu alerta de declínio térmico, com previsão de queda entre 3 °C e 5 °C até a manhã de terça-feira (29), o que pode representar risco à saúde, especialmente para idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias.

Em Alegrete, os termômetros devem registrar mínima de 6 °C na madrugada de segunda, com sensação térmica ainda mais baixa devido ao vento. Durante o dia, a máxima não deve passar dos 16 °C. Já na terça-feira, a temperatura segue baixa, com mínima prevista de 5 °C.

Semana começa com tempo severo, mas melhora no meio da semana

A previsão indica que o tempo começa a estabilizar a partir de quarta-feira (30), com o retorno do sol e elevação gradual das temperaturas. A tendência é de dias mais amenos e secos até o fim da semana, com máximas entre 20 °C e 23 °C.