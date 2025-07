Frente Parlamentar de Saneamento de Alegrete entra na reta final e prepara relatório para julho

A Frente Parlamentar de Defesa dos Interesses Públicos dos Beneficiários ou Usuários dos Serviços Básicos de Saneamento Público em Alegrete está concluindo seus trabalhos. Nesta sexta-feira (4), os membros se reuniram para apresentar os estudos preliminares e definir os próximos passos antes do relatório final.

O encontro foi conduzido pelo presidente da Frente, vereador Eder Fioravante, e contou com a presença dos vereadores Carol Figueiredo, Gilmar Martins, Jaime Duarte e José Rubens Rosa Pillar.

Durante a reunião, Fioravante informou que os trabalhos já avançaram para a fase de elaboração do documento final, que trará as considerações consolidadas dos grupos de estudo.

Um dos destaques do encontro foi a apresentação do relatório preliminar do grupo que analisou o Termo Aditivo e o contrato vigente com a CORSAN AEGEA. O vereador José Rubens Rosa Pillar explicou que algumas questões ainda precisam ser esclarecidas antes da conclusão do relatório definitivo.

Já o vereador Gilmar Martins compartilhou o resultado do levantamento feito pelo grupo que visitou cidades onde os serviços de água e esgotamento sanitário foram municipalizados ou terceirizados. O estudo reuniu dados de visitas técnicas e reuniões para avaliar modelos adotados em outros municípios.

Ao final, a Frente Parlamentar decidiu dar continuidade aos estudos durante o recesso legislativo, com o objetivo de finalizar o relatório ainda em julho. O documento será entregue à Mesa Diretora da Câmara de Vereadores e ao Executivo Municipal.

A criação da Frente Parlamentar atendeu à necessidade de ampliar o debate sobre saneamento público na cidade, diante de um tema que impacta diretamente a qualidade de vida da população. O relatório final pretende oferecer subsídios técnicos e jurídicos para orientar futuras decisões sobre a gestão do serviço no município.