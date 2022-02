Friends Barber Shop, um novo conceito e estilo de barbearia em Alegrete

Muito mais do que um “lugar para cortar cabelo ou fazer a barbar”, Friends Barber Shop chegou para além de fazer sua cabeça, ser o point de uma rapaziada que além de querer cuidar da aparência se encontra a procura de uma resenha de qualidade acompanhada de uma boa cerveja e de uma boa música.

Ambiente climatizado e descontraído

Friends Barber Shop, está localizada na primeira quadra da General Vitorino 51, ao lado do Pátio Hamburgueria. O empresário Fabrício Camargo mergulha no ramo de barbershops e oferece o que tem de mais moderno no ramo. Um novo conceito e estilo de barbearia no município, que promete fazer sua cabeça.

Um novo conceito em barbearia

Com uma equipe de seis profissionais, existem duas modalidades de atendimento, por ordem de chegada ou mediante agendamento, como o cliente preferir.

Cortes ousados e modernos é na Friends

E na hora de decidir um novo corte ou penteado, e qual estilo adotar. Lembre-se do Friends Barber Shop, cortes masculinos ousados, que estão em alta e que podem trazer um toque de estilo para o seu visual em 2022. Se inspire: Friends Barber Shop. Marque seu horário através do @friendsbarbershop

Fotos: divulgação