Friends confirma dois shows nacionais em Alegrete

No próximo dia 22, a 3ª Capital Farroupilha recebe o show nacional do Grupo Sem ReZnha. A promoção é do Friends Club que vai trazer um dos melhores grupos de pagode da atualidade.

Rafa e Douglas, do SEM REZNHA, desembarcam em Alegrete para um show inédito na cidade. O SEM REZNHA, hoje vinculado ao selo Sony Music, já se consagra como uma das revelações mais queridas do Brasil. Formado pelos jovens artistas Douglas (vocal) e Rafa (pandeiro), naturais de Campinas-SP, que há oito anos no mercado e com quatro álbuns gravados, realizam shows em todo o país, com repertórios atuais e conhecidos entre o público jovem.

Na trajetória de sucesso do SEM REZNHA, consta a participação em um show no Rio de Janeiro para mais de 40 mil pessoas, além de temporadas de shows em casas como o Carioca Club Pinheiros, Villa Carioca, Via Marquês, Espaço das Américas e a participação da dupla em diversos programas de TV e rádio nacionais.

O SEM REZNHA também já teve como produtor o renomado Pezinho e, atualmente, em seu último lançamento do álbum Proposta Ousada, tem como produtores Bruno Cardoso, vocalista do grupo Sorriso Maroto, representando a US3; Rafinha RSQ, um dos maiores compositores e produtores de hits da atualidade e Rodolpho Lemes que tem como produção a música “Quero Ver Você Fazer”, com participação de um dos maiores grupos de Pagode do Brasil, Turma do Pagode.

Em 2018, o SEM REZNHA pisa pela primeira vez em solo europeu, levando sua turnê internacional de shows e divulgação em rádio e TV. Marcando sua história na Europa com suas apresentações para o público e participações em programas das maiores emissoras de Portugal.

O álbum Proposta Ousada, tendo suas músicas lançadas pela Sony Music no mês de maio, já acumula mais de 1 milhão e meio de execuções nas principais plataformas digitais de streaming e mais de 5 milhões de visualizações no YouTube.

O trabalho mais recente do grupo foi o lançamento do single “Nunca Mais Vou Namorar”, produzido pelo Rafinha RSQ. Em menos de duas semanas, o single atingiu a marca de 1 milhão de visualizações no YouTube.

A festa do dia 22, inicia às 20h, com ingressos promocionais a R$ 15 pista e R$ 25 mezanino. Os pontos de vendas estão na Beco Skate Shop, Friends Bar, Friends Club e promoters.

Para o dia 4 de abril, mais um show nacional estourado. Grupo Menos é Mais. O Grupo brasiliense começou a se apresentar em novembro de 2016 a partir da iniciativa de três músicos, Gustavo Goes, Jorge Farias e Pietro Silva, que tocavam juntos samba e pagode em ocasiões esporádicas e em festas particulares. O trio recebeu sua primeira oportunidade de tocar, semanalmente em um bar, em Taguatinga, no Taguaparque. Nesse período, o Ramon Alvarenga passou a fazer parte da família. E, em 2018, entrou o Eduardo Caetano (Duzão).

Em 2017, passamos a produzir os próprios eventos e ganhamos espaço na cena local. Nasceu a festa “To Fazendo Amor com 8 Pessoas” no Calaf, que, mensalmente, a gente se apresentava com banda completa para 700 pessoas, em média. Paralelamente, foi criada uma roda de samba no Buteco da Boa aos domingos, que, durante um ano, foi um dos pagodes mais requisitados na cidade. Neste ano, começamos a abrir shows nacionais.

O ano de 2018 foi marcado pelas primeiras gravações e a exportação do nosso pagode. A primeira delas foi na festa “To Fazendo Amor com 8 Pessoas”, no Clube Ases, que foi publicada no canal do Leandro Brito e chegou 50 mil visualizações em duas semanas. A segunda gravação foi a roda de samba do Menos é Mais no Buteco da Boa, produzida por Thiago Viegas (foto), que chegou a 50 mil visualizações pelo canal em menos de uma semana.

Em dezembro de 2018, começou o projeto “De Férias com Eles”, que atingiu marca história no cenário musical de Brasília. Apenas com atrações locais –Menos é Mais, Di Propósito, Dj Kacá e DJ A – o evento conseguiu movimentar mais de 7 mil pessoas em três edições. A segunda edição (foto), no Garden Hall, teve cerca de 3 mil pessoas. Além de mostrar o fortalecimento das bandas envolvidas, o evento mostrou a ascensão do pagode na capital federal.

Em 2019 e neste ano o Menos é Mais estourou pelo Brasil inteiro, e este show de Alegrete promete ser memorável para os meninos que estão encantando por onde passam.

Com 700 ingressos de pista e vip esgotados e 10 camarotes vendidos, restam alguns ingresso de pista (R$ 30), e vip (R$ 50). O show acontece no Clube Sete de Setembro ao ar livre a partir das 23 h, do dia 4 de abril.

