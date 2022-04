Show do Kamisa 10 com estacionamento liberado e últimos ingressos no Friends

Pensando na comodidade para o público que for assistir ao show, a organização conseguiu via prefeitura a liberação do estacionamento em frente ao Sete de Setembro.

Na rua em frente ao Sete o estacionamento estará liberado nos dois lados e também na Euripedes Brasil Milano. Na área em faixa amarela no entorno da Praça dos Patinhos apenas seguirá proibido na noite de sábado para domingo estacionar na Alexandre Lisboa.

Em relação aos ingressos, o setor de camarotes para o show nacional do grupo Kamisa 10 em Alegrete estão esgotados.

Segundo o empresário Fabrício Camargo proprietário da Friends ainda restam poucos ingressos para os setores Vip (R$60) e Pista (R$40).

Conforme informações até a última segunda-feira (11), 80% dos bilhetes para o setor Vip já haviam sido comercializados. O setor de Pista estava com 60% dos ingressos vendidos.

Confira a localização com os setores do show do Kamisa 10 no Sete de Setembro

A partir desta terça-feira (12), haverá um plantão de vendas no Friends Bar das 18hs até às 21hs. A Loja Gang é outro ponto de vendas de ingressos em horário comercial.

A expectativa é de que nos próximos dois dias os ingressos se esgotem. Para o show em Alegrete já estão confirmadas excursões das cidades de Santa Maria, Caçapava do Sul, Rosário do Sul, Santana do Livramento e Quaraí.

O Kamisa 10 se apresenta em Alegrete no próximo dia 16 de abril. O grupo que faz sucesso nacional no pagode apresenta seus hits no próximo sábado (16), no Clube Sete de Setembro, num show ao ar livre.

A noite ainda terá animação do Pura Curtição, Grupo A+e DJ Cruzze. Com mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify e 37 milhões de visualizações no YouTube, o Kamisa 10 tem como principal hit a música “Você Me Usava” que traz o desabafo de um apaixonado que “jurava que era amor, mas era só desejo”.

Foto: reprodução