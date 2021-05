Frio antecipado muda visual nas ruas de Alegrete

Compartilhe















O início da primeira onda de frio, em Alegrete, muda o comportamento das pessoas e a forma de se vestir.

Nesta sexta-feira, Alegrete amanheceu gelado, com minina de 5º, temperatura típica de inverno apesar de ainda estarmos no outono.

Nas ruas da cidade, alegretenses que tiraram os agasalhos do armário depois de quase um ano com máscara, um acessório indispensável a todas as pessoas durante a pandemia.

Esses primeiros frios sempre fazem as pessoas estranharem, porque levantar cedo, sair à rua para alguns é preciso, também, coragem.

As vitrines das lojas mostram as novidades da estação em roupas e calçados. Os lojistas esperam com a chegada destes primeiros frios que as vendas aumentem, visto que o comércio vem de um ano de dificuldades e poucas vendas.

E, na semana que antecede o Dia das Mães, o movimento aumentou no comércio de Alegrete à procura dos presentes. São incontáveis as opções para a pessoa mais importante na vida de todos nós.

As lojas de eletrodomésticos também ofertam produtos para aquecer as casas: lareira, fogões a lenha, aquecedores, já que manter os ambientes aquecidos também é importante.

Vera Soares Pedroso