Frio chegou em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Após mais de cinco dias de chuva e alta umidade do ar, o frio chegou com intensidade ao município. A orientação é para que os pais cuidem bem das crianças e as famílias, de seus idosos, pois este primeiro frio mais intenso costuma provocar resfriados e gripes.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O sol apareceu de forma tímida, mas representa um alento para a comunidade — especialmente para aqueles que estão em abrigos, desalojados de suas casas devido à enchente do Rio Ibirapuitã.

O frio deve continuar, e o fim de semana promete temperaturas ainda mais baixas em Alegrete, com mínimas de 5 °C e máximas de 14 °C.